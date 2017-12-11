Боевики обстреляли Авдеевку из РСЗО «Град»

11.12.2017 22:02

Обстрелы российско-оккупационными войсками из минометов позиций защитников Украины и мирного населенного пункта из реактивных систем залпового огня - таковы итоги сегодняшнего дня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг около двух часов из минометов различных калибров обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Травневого, выпустив всего 40 мин. В этом же районе оккупанты применили 82-мм минометы вблизи Луганского, а вооружение БМП - неподалеку от Светлодарска. Из гранатометов различных типов враг вел огонь по защитникам Зайцево и Попасной, а из крупнокалиберных пулеметов беспокоил защитников Новозвановки.

На Донецком направлении горячее всего было в пригороде Авдеевки. Здесь враг из 82-мм минометов и гранатометов бил по нашим позициям вокруг Каменки и Опытного. В полдень, подвергая опасности гражданское население, российско-террористические войска коварно обстреляли саму Авдеевку. Из реактивных систем залпового огня «Град» по этому прифронтовому городу выпустили три реактивных снаряда. Люди не пострадали, однако повреждена контактная линия железнодорожного пути и высоковольтная ЛЭП на участке Ясиноватая - Авдеевский коксохимический завод.

На Приазовье боевики из вооружения БМП нарушали перемирие вблизи Гнутово.

В целом, с начала текущих суток российские наемники совершили 9 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В четырех случаях наши воины давали агрессору адекватный ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: http://sprotyv.info