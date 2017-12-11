Нацбанк оценил потери от блокады оккупированного Донбасса

11.12.2017 20:25

Чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями (НКТ) на Донбассе оценивается в $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году.

Такие данные озвучил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.

Согласно презентации, представленной на организованной ING Банком встрече с представителями бизнеса и обнародованной Национальным банком Украины, благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны.

По словам О.Чурия, в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне $4 млрд, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году.

Напомним, в январе 2017 года ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

Источник: https://www.0629.com.ua