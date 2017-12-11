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Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
Стало известно, к каким негативным последствиям привела победа сил АТО на Донбассе
Сообщается, что после потери контроля над двумя селами возле Светлодарской дуги боевики «ДНР» обозлились и начали вести агрессивный шквальный огонь по силам АТО, пытаясь отомстить.
Каждую ночь на позиции украинских бойцов прилетают до полусотни мин. Боевики хотят заставить украинцев отступить, но это дает только обратный эффект.
Примечательно, что на в настоящее время, в районе Светлодарской дуги, электроэнергия превратилась оружие в руках боевиков, они намеренно перебили провода в селе, теперь оугрожают местным – света не дадим, пока в селе будет украинский флаг.
В то же время украинцы отходить не спешат, бойцы уже привезли генератор, подключили к нему все село.
Однако вместе с энергоснабжением в телевизорах местных вернулись телеканалы боевиков, потому что украинские здесь не показывают.
По местным каналам не рассказывают, что минометы по селу бьют со стороны оккупированной Горловки, а украинские бойцы собственноручно ремонтируют разбитые крыши над головами крестьян.
«Иногда кажется, что Светлодарская дуга — это какая-то адская лотерея. Кого-то находят пули, а кого-то медали», — поясняют эксперты.
По их мнению, пока Россия не будет жалеть своих «Тунгусов» для Светлодарского горнила, мир для освобожденных сел будет оставаться только мечтой.
Как уже сообщала Politeka, бойцы вооруженных сил Украины пострадали от минометного обстрела боевиков.
Также, в зоне АТО на Донбассе украинские военнослужащие ликвидировали очередного боевика «ДНР».
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, ДНР, АТО
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