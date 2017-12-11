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Архив - Донецкая область

В Донецкой области переселенцам построят дома

11.12.2017 12:47
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В Донецкой области переселенцам построят дома

Высотки возведут за счет государства

Для участия в программе «Доступное жилье 50/50» переселенцам и участникам АТО В Донецкой области постоят еще две многоэтажки. Информацию об этом на своем аккаунте в Фейсбук обнародовал глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный. 

Сегодня в программе по приобретению жилплощади на льготных условиях в Донецкой области участвует всего одна новостройка в городе Славянске

Теперь же, согласно документам, в этой программе будут участвовать еще два объекта. Один дом возведут в Славянске (ул. Конева, 3-А), второй – в Лимане (ул. Славянская, 7). Строить высотки будут за счет бюджетных денег.

Для Луганской области тоже запланировано строительство двух многоэтажек. 

С Конца ноября в этой программе уже зарегистрировались почти 700 семей на 160 миллионов гривен и это при том, что в госбюджете на компенсацию заложены всего 30 миллионов.



Автор статьи: Марина Пухир, журналист


Теги: Донбасс, Донецкая область, дом, жилье, переселенцы
 
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