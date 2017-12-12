Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео

12.12.2017 15:37

Российское оккупационное командование продолжает проводить мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обострение ситуации на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает Восточный фарватер с ссылкой на сайт СНБО.

В частности, на Донецком направлении командованием т.н. 1 АК организуются провокационные минометные обстрелы собственных передовых позиций с видеофиксацией взрывов с целью обвинения сил АТО в несоблюдении Минских договоренностей, и создания искусственных прецедентов для эскалации боевых действий.

Напомним, ООН сообщает о произвольных задержаниях и вынесении смертных приговоров в «ДНР».