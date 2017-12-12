Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео

12.12.2017 15:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео

Российское оккупационное командование продолжает проводить мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обострение ситуации на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает Восточный фарватер с ссылкой на сайт СНБО.
В частности, на Донецком направлении командованием т.н. 1 АК организуются провокационные минометные обстрелы собственных передовых позиций с видеофиксацией взрывов с целью обвинения сил АТО в несоблюдении Минских договоренностей, и создания искусственных прецедентов для эскалации боевых действий.
Напомним, ООН сообщает о произвольных задержаниях и вынесении смертных приговоров в «ДНР».



Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, дискредитация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх