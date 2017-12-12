"Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов

12.12.2017 10:59

Оккупированный Донецк, в отличие от Луганска, имел меньше смертей главарей террористов. Несмотря на то что все уничтожения бандитов были кровавыми и громкими, сбежавший в РФ Игорь Стрелков говорит, якобы в "ДНР" у Захарченко почти не было конкурентов, чего не скажешь о смещенном Игоре Плотницком. В отличие от Захарченко, Плотницкий по позициям выглядел в разгар борьбы за власть в 2015-2016 достаточно слабо. Его перестали уважать даже близкие его соратники, поэтому террорист просто убивал тех, кто "не так на него смотрел" или же представлял какую-то угрозу, передает "Диалог.UA".

В интервью The Insider Гиркин все такие смерти называет логичными. Главарей боевиков к власти привел Сурков, у руля "республик" были поставлены отъявленный бандит Плотницкий и откровенный жулик Захарченко. "В силу ряда причин Донецк и посильнее, там и толчок достаточно серьезный дан организации, там у Захарченко конкурентов не было, кроме Ходаковского. А в Луганске Плотницкому приходилось бороться против людей, которые не понимали, чем он лучше остальных", - рассказал Гиркин.

По его словам, Плотницкий, которого в конце ноября текущего года просто отстранили от должности главаря боевиков, был намного хуже тех, кто пытался его "подвинуть". Именно по этой причине террорист предпочитал их "убирать". Кроме того, печально известный карательный батальон Плотницкого "Заря", который, как выяснилось, обстреливал оккупированный Луганск летом 2014, был намного слабее, чем все остальные бандитские группировки на территории "ЛНР". "Бэтмен воевал намного более активно.

Мозговой вообще воевал очень активно. Назначение Плотницкого, который ничем не отличился, многие восприняли в штыки. Ну а, соответственно, Плотницкий по бандитским привычкам (естественно, не сам) всех конкурентов устранил. В данном случае Мозгового устранили по идейным соображениям. Бэтмена - чисто борьба за власть, я так понимаю, поскольку он претендовал на власть", - говорит террорист.

В то же время он не решился ответить, почему ликвидировали Ищенко. Однако, по его мнению, Дремова убрали потому, что боевик активно занимался контрабандой угля. Естественно, имел с этого большие деньги, что не нравилось Плотницкому, который все любил класть только в своей карман.