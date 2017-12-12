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К наступлению? Госдеп передал украинским воинам на Светлодарскую дугу интересный презент с намеком

12.12.2017 08:09
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К наступлению? Госдеп передал украинским воинам на Светлодарскую дугу интересный презент с намеком

Друзья Украины из Госдепартамента США передали воинам АТО, защищающим от российских гибридных войск Светлодарскую дугу, интересный презент. Об этом сообщил известный украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что из оборонного ведомства США героям АТО передали несколько пачек сигар в качестве подарка к Рождеству. Такое случается уже далеко не в первый раз.

Это подарок с намеком, уверяет Мысягин. “За время войны уже подмечено - сигары к наступлению”, - поделился волонтер.



Теги: США, Донбасс, Донецкая область, подарок, АТО, ВСУ, наступление, Светлодарская дуга
 
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