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В колониях неподконтрольного Донбасса происходят страшные вещи, – правозащитники
В местах исполнения наказаний на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей в начале боевых действий на Донбассе с заключенными происходили страшные вещи. Об этом рассказала эксперт Донбасс SOS по документированию нарушений прав человека в зоне АТО Наталья Мельник, информируют Донецкие новости.
«Они нам рассказывают страшные вещи, которые происходили там на тот момент. Многие из них страдали от недоедания. Были даже случаи смерти от голода, от не своевременно оказанной медицинской помощи. Осужденных использовали в качестве живого щита. Под колонию приезжала военная техника, от стен колонии шли обстрелы, и уезжали, тем самым подвергая опасности осужденных стрельбы в ответ», – говорит она.
По ее словам, из рассказов освобожденных из колоний неподконтрольного Донбасса стало известно, что особенно сложной была ситуация в разгар боевых действий. «Да, это люди, лишенные свободы, но безопасности их никто не имел права лишать. Некоторые колонии были в эпицентре боевых действий, обстрелы длились месяцами. Сотрудников колонии фактически не было. Осужденные находились там, предоставленные, можно сказать, самим себе. Кое-где были открыты подвалы и какие-то бомбоубежища, но были случаи, что раненым некому было оказать медицинскую помощь», – рассказала Мельник.
Она добавила, что в некоторых колониях в «Л/ДНР» используют рабский труд заключенных. «Там есть проукраински настроенные граждане, которые считают, что если они будут работать, то любая продукция, которая там производится на территории колонии, она так или иначе идет на поддержку так называемых "республик". Поэтому они категорически отказываются работать, и у них очень большие проблемы из-за этого. Там много проблем», – продолжила правозащитница.
Теги: Донецк, Донбасс, колония, заключенные
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