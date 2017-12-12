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Облава? Боевики совершают странные действия под Донецком
В Моспино Донецкой области боевики незаконных вооруженных формирований устроили облаву.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Денис Казанский.
"Все выезды из города перекрыли, из-за чего многие жители Моспино не смогли попасть на работу в Донецк. Боевики ходили по квартирам, стучали во все двери, проверяли документы, заставляли людей показывать телефоны, у некоторых проводили обыски. Передвижение по городу разрешалось только с паспортами", - отметил он.
Так, боевики заявляли, что проводилась проверка документов, а также они якобы искали незаконно захваченное имущество и оружие.
"Сегодня знакомые оттуда прислали в личку сообщение. Говорят, что из Моспино вывозят людей. Жителям нескольких домов объявили, что идет эвакуация в связи с возможным наступлением ВСУ (Вооруженных сил Украины, - ред.). Не знаю, насколько это масштабно, но есть вот такая инфа. Честно говоря, выглядит очень странно, потому что раньше ДНРовцы никого из зон обстрелов не эвакуировали. Люди в Донецке и Горловке четвертый год живут под перекрестным огнем, и никого это не волнует", - уточнил Казанский.
По его словам, люди высказывают разные версии происходящего, но все это только слухи, поэтому пока поспешных выводов делать не стоит.
"Возможно: боевики сами готовят наступление на этом направлении; через Иловайск и Моспино собирается пройти большая военная колонна из РФ, при этом техника и солдаты будут размещены в Моспино; идет перепись пустующего жилья, куда собираются заселить боевиков "ДНР", подобные облавы грядут и в других городах", - предполагает Казанский.
Теги: Донецк, Донбасс, облава, боевики
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