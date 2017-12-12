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Обмен пленными на Донбассе: террористы "ДНР/ЛНР" отказались отдавать украинского журналиста
Террористы на Донбассе снова показали свое лицо, отказываясь на данный момент выдавать украинской стороне некоторых пленных в рамках намеченного на конец текущего года обмена пленными. Как известно, в конце декабря на Донбассе должен произойти один из самых больших обменов, передает "Диалог.UA".
Однако вероятность того, что некоторые украинские пленные окажутся дома, практически равна нулю. Как написал сегодня, 12 декабря, в своем Facebook экс-нардеп Егор Фирсов, не попадет, скорей всего, в этот список и журналист Станислав Асеев (Васин - ред.). В его отношении орки настроены крайне агрессивно и враждебно.
Общее количество пленных, которых не хотят освобождать террористы "ДНР/ЛНР", 20 человек. "Обмениваться изначально договаривались по формуле "всех на всех". Но в процессе переговоров возникли сложности, наша сторона просит выдать 94 человека, а сторона "Л/ДНР" готовы отдать только 74, причем их позиция по этим 20 людям остается непонятной", - отметил Фирсов.
По его словам, Станислав Васин оказался также в числе тех, кого не хотят менять боевики. Фирсов подчеркивает, что оккупанты признают сам факт заключения похищенного террористами украинского журналиста, но на данный момент обменивать его отказываются. Не удалось пока отстоять журналиста и в ходе неофициальных переговоров с боевиками.
Ранее стало известно, что террористы пытаются протолкнуть в списки на обмен фамилии тех пособников сепаратистов, которые не имеют отношения к войне на Донбассе. В связи с чем Ирина Геращенко рассказала, кому из "друзей" боевиков не стоит рассчитывать на освобождение.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, террористы, Минские договоренности, обмен пленными
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