Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО

12.12.2017 16:53

Девушка пошла воевать на стороне сил АТО в июле 2014 года. Освобожденная из плена боевиков так называемой Донецкой народной республики ("ДНР") Эрика, ныне проходящая службу в медбатальйоне "Медекс", рассказала, как пережила заключение в оккупированном Донецке. Об этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что девушка пошла воевать на стороне сил АТО в июле 2014 года, после того как в результате обстрела боевиков погибла ее 4-летняя дочь в Дебальцево.

"24 июля ее убил снаряд, попавший в дом. 28-го я уже пошла воевать. Как местная жительница я помогала военным собирать информацию", - рассказала она, уточнив, что дочь воспитывала сама.

Так, в течение года девушка собирала данные о количестве террористов на позициях, о размещении техники и наличии российских наемников в рядах "ДНР".

"Потом я попала в плен, как раз когда переносила информацию. Меня должны были встретить наши, но я наткнулась на сепаров. В плену просто шел допрос: где служишь, с кем служишь, кто командир, как попала, почему пошла воевать… Понятно, что нужные ответы они редко получали. Сначала я вообще над ними издевалась. Ну, потом уже меня начали избивать, пытались язык отрезать, ломали ребра, вырывали ножом зубы. Но самое страшное было, когда напротив меня сажали нашего пленного парня и начинали его пытать… Отрезать язык… и не только", - рассказала Эрика.

Она уточнила, что ей удалось выбраться из плена благодаря бойцам "Правого сектора", которые выкупили ее за 10 тыс. долларов.