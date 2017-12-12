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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов

12.12.2017 09:38
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Под Мариуполем позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов

Террористы из минометов различных калибров вели огонь по позициям ВСУ на Приморском направлении. Об этом 0629 рассказал спикер сектора "Донецк" Сергей Шаблиенко.

За прошедшие сутки боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ по всей линии соприкосновения, в т.ч. используя и запрещенные калибры. В целом наблюдается уменьшение числа обстрелов.

На Приморском направлении из минометов 120 мм пророссийские НВФ вели огонь по позициям ВСУ около Водяного, а из минометов 82 мм - около Березового. В районе Богдановки опорные пункты сил АТО были обстреляны из БМП и стрелкового оружия.

Украинские войска отвечали на каждый обстрел.

За сутки пострадавших среди украинских бойцов нет.



Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Приморское направление
 
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