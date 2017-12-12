Положена ли Вам денежная помощь от государства?

12.12.2017 07:55

С 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных увеличился и достиг 1762 гривень. Вместе с ним увеличились и размеры всех видов государственной помощи, выплачиваемой управлениями социальной защиты населения. О том, как рассчитать, положена ли вам денежная помощь от государства, рассказала журналисту «Знамя Индустрии» начальник отдела приема граждан константиновского УСЗН Татьяна Мирошниченко. Почти все виды такой помощи теперь зависят от дохода семьи.

Например, максимальный размер пособия одинокой матери для ребенка до 6 лет составляет 1492 гривни, до 18 лет – 1860 гривень. Если сын или дочь одинокой матери учатся в вузе на стационаре, то мама будет получать на него 1762 гривни.

Но это в том случае, если мама не работает. А если работает, то сможет получать пособие в размере разницы между 100 процентами прожиточного минимума и среднемесячным доходом семьи на одного человека.

Например, мама одна воспитывает пятилетнего малыша, получая минималку. Делим ее размер на двоих и выходит доход на одного члена семьи 1 600 грн. (3 200 грн.: 2). А раз он, доход этот, больше 1 492 гривень, то помощь такой маме не заплатят.

Та же мама, получая минималку, воспитывает двоих детей 10 и 13 лет. Доход на одного члена семьи 1 066, 67 грн. (3 200 грн.: 3), а прожиточный минимум для ребят такого возраста 1 860 грн. Значит, маме будет ежемесячно доплачивать государство по 793,3 грн. на каждого ребенка (1 860 грн. – 1 066,67 грн).

Получить денежную помощь (ГСП) от государства могут и малообеспеченные семьи. Но даже, если в семье очень маленький доход, то этот вид помощи назначают не всегда. Она не назначается, если кто-то в семье без уважительной причины не работает и не учится три месяца до момента обращения в УСЗН.

Хотя и тут есть исключения. Допустим, человек стоит на учете в центре занятости или мама не работает, ухаживая за ребенком до 3-х лет. Или от 3-х до 6 лет, при условии, что малыш нуждается в домашнем уходе и это подтверждено справкой от врача.

Уважительной причиной также считается, если человек не работает, ухаживая за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, психбольным или престарелым (80 лет и старше).

Есть еще несколько причин, по которым по закону ГСП не назначат. Но они слишком не характерны для малообеспеченных (наличие двух транспортных средств, покупки на десятки тысяч гривень, другое).

И так, как же рассчитать такую помощь? При ее расчете учитываются разные параметры. Для трудоспособных – 21 % от прожиточного минимума – 370, 02 грн., для пенсионеров 100 % – 1 373 грн, для детей – 85 % (1 268, 20 грн. – до 6 лет и 1 581 грн. – от 6 до 18 лет).

Кроме этого, 10 % от полного прожиточного минимума добавляется на каждого ребенка. Приведем пример семьи, получающей такую помощь. Отец получает минималку, мама не работает, ухаживая за ребенком 4-х лет по справке ВКК, есть еще сын 9-ти лет.

Складываем все показатели: 740,04 грн. (370,02 х 2) + 1 395, 02 грн. (младший ребенок) + 1 739, 10 (старший) = 3 874, 16 грн. Отнимаем от этой суммы зарплату отца и получаем 674, 16 грн. К тому же, если семье назначили ГСП, то, значит, она действительно малообеспеченная.

И тогда на каждого ребенка до 13 лет назначается дополнительно 250 гривень. А от 13 до 18 лет – 500 гривень. Получилось для нашей семьи 1 174,16 грн. (674,16 грн. + 250 х 2). Такую сумму семья будет получать ежемесячно в течение полугода, до очередного оформления госпомощи. Если на тот момент доходы семьи позволят за ней обратиться.