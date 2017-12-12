“Российские оккупационные войска прибегают к грязным технологиям”, - штаб АТО в гневе из-за очередной провокации врага у Авдеевки

12.12.2017 07:39

Российские гибридные войска цинично обстреляли подконтрольные им территории в районе Авдеевки, дабы обвинить в случившемся силы АТО. Инцидент прокомментировали в пресс-службе штаба Антитеррористической операции, передает "Диалог.UA".

В штабе заверили, про провокацию совершил 11-й отдельный мотострелковый полк 1-го армейского корпуса, подконтрольного ВС РФ. "Ихтамнеты" нанесли удар с тяжелого вооружения, дабы дискредитировать украинских воинов перед местным населением и международным сообществом.

“Подобные гнусные случаи неоднократно ранее фиксировались при обстрелах боевиками Донецкой фильтровальной станции, Коксохимического завода, ЛЭП, умышленного повреждения генераторов и т.п.”, - подчеркнули в штабе. Они обратили внимание, что происходят провокации в основном перед важными международными встречами и переговорами.