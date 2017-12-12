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Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря
Сегодня утром, 12 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 33,6 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8140 человек и 1000 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7810 человек и 1535 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6320 человек и 1225 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3815 человек и 905 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7475 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/80;
КПВВ «Марьинка» – 60/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 150/150;
КПВВ «Гнутово» – 80/120.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
«Zzz»: «8:25. В Курахово в Донецк основная очередь машин 60»;
«Zzz»: «9:29. Курахово: в Украину 39 машин основной пост».
КПВВ «Новотроицкое»:
«Житель Донбасса»: «8:24. Из Мариуполя очередь на мосту Новотроицкого (ближе к концу моста) примерно 100 машин впереди, только начали пускать перевозчиков»;
«Житель Донбасса»: «8:27. Еленовка: приехали в пол 6 утра, было 60 машин. На данный момент очередь дальше церкви, машин очень много. Льготных машин 50»;
Jujik: «9:21. "Перлына" в Мариуполь стоит глухо, с 8:30 по мск сдвинулись на 15 машин, очередь между вторым и третьим туалетом».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 30 легковых автомобилей, 1 автобус, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 55 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
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