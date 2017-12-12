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Архив - Донецкая область

В Константиновку прибыл первый поезд из Ивано-Франковска

12.12.2017 14:30
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В Константиновку прибыл первый поезд из Ивано-Франковска

Вчера в Константиновку прибыл первый поезд по новому маршруту №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, сообщает ИА «Вчасно».
Вышедшие из вагонов пассажиры рассказали, что ехать через всю страну на новом поезде было комфортно, но дорого.
Новые условия перевозки пассажиров прокомментировал и начальник поезда: «Новый интерьер, кондиционирование, климат-контроль, микроволновая печь, холодильники. Это улучшение условий и для работников и для пассажиров». Также, по словам начальника поезда, благодаря новым биотуалетам теперь по пути до Ивано-Франковска нет санитарных зон.
Напомним, с 10 декабря на Донбасс запустили новые поезда №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка ("ночной экспресс", будет курсировать через день) и №46/45 Ужгород – Лисичанск (ежедневный).



Теги: Донбасс, Ивано-Франковск, Константиновка, поезд, Укрзализниця
 
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