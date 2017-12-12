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В ООН назвали новые данные о жертвах среди гражданских лиц на Донбассе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2017 года зафиксировала 87 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения на востоке Украины (15 погибших и 72 раненых). Об этом говорится в докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает fakty.ua.
Причиной 59,8% смертей и ранений стали мины, неразорвавшиеся снаряды, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства.
Также отмечается, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 мая — 15 августа 2017 года) число жертв среди гражданских лиц уменьшилось на 48%.
Всего за период военной агрессии РФ на Донбассе (с 14 апреля 2014 года) по 15 ноября 2017 года было убито как минимум 2523 гражданских лиц, из них 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а также 149 человек, пол которых неизвестен.
Кроме этого, 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в следствие падения на территории Украины самолета MH-17 (17 июля 2014 года).
Ранения с начала конфликта в регионе получили 7−9 тыс. гражданских лиц.
Напомним, по оценкам Генштаба ВСУ, боевые потери на Донбассе среди украинских военнослужащих составили 10 710 человек.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ООН, агрессия, жертвы, АТО, ВСУ, обстрелы
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