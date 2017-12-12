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За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
Прошедшие сутки в районе проведения АТО характеризуются на некоторых участках линии соприкосновения, увеличением интенсивности обстрелов из оружия запрещенной минского договоренностям, особенно в вечернее и ночное время, передает 62.ua.
Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался вблизи населенного пункта Луганское. Здесь, начиная с 21.00 и почти до полуночи, он каждые две минуты вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по оборонным укреплениям украинских защитников и выпустил в общей сложности почти сто мин.
Также с минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцево. Неподалеку Троицкого и Новоалександровки оккупанты осуществляли прицельные обстрелы украинских опорных пунктов с БМП и пехотного вооружения.
На Донецком направлении вечером из 120-мм минометов захватчики вели огонь вблизи Водяного, а из того же оружия 82-го калибра - рядом с Березовым. У Богдановки российские наемники нарушали перемирие с вооружения БМП и стрелкового оружия.
С целью подавления огневой активности противника, в случаях, когда обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали по врагу прицельный огонь с запрещенной минского соглашениями оружия.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.
Вследствие обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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