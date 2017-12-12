"Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский

12.12.2017 17:22

Тревожные данные из Моспино приходят какие сутки подряд. ​Сначала город был закрыт, а вчера, 11 декабря, там террористы устроили облавы. Многие местные из-за карательных мер оккупантов так и не смогли попасть на работу в Донецк, передает "Диалог.UA".

Боевики вламывались в дома граждан, вынуждали показывать содержимое телефонов, проверяли документы, у некоторых проводили обыски. По официальным версиям такой ситуации в городе, проводилась обычная проверка документов и поиск захваченного имущества и оружия.

Казанский рассказал, знакомые из Моспино прислали ему сообщение и поделились, что из города стали вывозить людей. Ходят слухи, что, возможно, будет наступление ВСУ.