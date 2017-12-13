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Кабмин утвердил программу восстановления и развития мира на Донбассе
Программа предусматривает стимулирование социально-экономического развития территориальных общин в ряде областей Украины
Государственная целевая программа восстановления и развития мира в восточных регионах Украины была утверждена на заседании Кабинета министров в среду, 13 декабря.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на заседании правительства отметил, что к программе поступили предложения от государственных органов. Решение принято с возможностью последующей доработки.
Согласно проекту решения, программа рассчитана на 2017-2020 годы.
Программа направлена на развитие Донецкой и Луганской областей, кроме населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют полномочия, а также Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областей, то есть на территории регионов, развитие которых ощутило на себе негативное воздействие вооруженного конфликта на востоке страны.
Целью программы является восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины. Она предусматривает стимулирование социально-экономического развития территориальных общин для повышения качества жизни населения и социальной устойчивости, а также стимулирование экономической активности.
Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины будет осуществляться по трем стратегическим направлениям:
- восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг в основных сферах;
- экономическое восстановление;
- повышение социальной устойчивости, развитие мира и общественной безопасности.
Напомним, в середине ноября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны договорился о редакции спорной статьи 10 законопроекта о реинтеграции Донбасса.
Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, и его рассмотрение может затянуться на две пленарные недели.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, мир, восстановление, Кабмин
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