Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист

13.12.2017 21:20

Сегодня вечером стало известно, что по позициям незаконных российских вооруженных формирований, дислоцирующимся в районе оккупированной Горловки, неопознанные силы нанесли массированный артиллерийский удар. Как сообщает в своем «Фейсбуке» журналист Юрий Бутусов, это произошло впервые за много месяцев.



Как информирует replyua.net, в своем сообщении Бутусов отметил: «Пока нельзя наверняка утверждать, кто сделал это. Но, исходя из поступивших от «министерства обороны «Донецкой народной республики» сообщений типа: «укропы не хотят воевать», а «ополченцы отражают атаки польский и американских войск» на Донбассе, не исключено, что это действительно артиллерия Североатлантического Альянса». В это же время он подчеркнул, что в это время не было зафиксировано нарушений Украиной соглашений, достигнутых в Минске.

Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем «Фейсбуке» сообщил, что за последнюю неделю на Донбассе были ликвидированы 16 российских наемников, которые воевали на стороне террористических «ЛДНР».

