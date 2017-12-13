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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» неприятно удивил

13.12.2017 15:45
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Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» неприятно удивил

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд по данным Госпогранслужба находилось такое количество транспортных средств, сообщает «ДонПресс»:
КПВВ «Майорское» — 50/90;
КПВВ «Марьинка» — 40/60;
КПВВ «Новотроицкое» — 50/60;
КПВВ «Гнутово» — 170/300.
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.
В общем вчера в КПВВ было оформлено 39000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9500 человек и 1035 транспортных средств;
«Марьинка» — 9305 человек и 1605 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7185 человек и 1170 транспортных средств;
«Гнутово» — 4380 человек и 925 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8630 человек.



Теги: Донбасс, АТО, Госпогранслужба, Гнутово, КПВВ
 
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