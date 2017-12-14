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Архив - Донецкая область

Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась

14.12.2017 18:20
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Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась

С полуночи до 18:00 14 декабря незаконные вооруженные формирования совершили восемь прицельных обстрелов позиций сил антитеррористической операции, почти в каждом случае украинские военные открывали огонь в ответ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Сегодняшний день в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов, однако на некоторых участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжали вести огонь из вооружения, запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
На луганском направлении зафиксированы два факта нарушения перемирия. "Посреди ночи захватчики из гранатометов различных типов стреляли по оборонительных укреплениях вокруг Луганского. На рассвете оккупанты возобновили провокации и с такого же вооружения более двух часов обстреливали наши опорные пункты в этом районе. Чтобы унять врага, украинские воины были вынуждены дать адекватный огневой ответ", – отмечают в штабе.
На донецком направлении боевики сосредоточили активность в пригороде Марьинки. "Здесь в течение дня враг неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Кроме того, из гранатометов агрессор обстреливал защитников Каменки и Водяного", – подчеркивают в штабе.
Как сообщалось, на протяжении прошлых суток боевики нарушили перемирие 30 раз. В результате обстрела близ Авдеевки погиб один украинский военнослужащий. Еще один получил ранения в результате обстрела Луганского.



Теги: Донбасс, активность, АТО, боевики, обстрелы
 
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