- Подготовка к деоккупации? Нацгвардия показала свое умение на учениях по ликвидации группировок “Л/ДНР”22:31
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"22:03
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день21:39
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе21:09
- В судах Мариуполя появятся присяжные20:25
- "Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам19:22
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ18:41
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась18:20
- Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы15:26
- "Украина и Башкирия далеко друг от друга. Мы только с бурятами вашими знакомы", - украинский журналист Роман Цимбалюк поставил Путина в тупик вопросом о Донбассе15:01
Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы
Вблизи села Водяное Волновахского района Донецкой области гибридная армия использует новую тактику стрельбы. Она заключается в том, что боевики прикрывают шумом от крупнокалиберного оружия обстрел АГС или снайперов. Об этом сообщает мобильная пресс-группа штаба АТО на приазовском направлении, передает news.liga.net.
"В ходе обстрелов бойцы несут потери. Буквально на днях погиб один военный. Он находился на "нуле". Начал работать крупнокалиберный пулемет, солдат вернулся к телефону, чтобы сообщить об обстреле, и в этот момент выстрелил снайпер. Несмотря на то, что боец был в полном комплекте защиты, пуля попала в бок. Ранение оказалось несовместимым с жизнью", - об этом сообщил офицер одного из подразделений отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ, которые держат здесь оборону.
По его словам, этот выстрел - пример новой тактики стрельбы пророссийских оккупантов. "Боевики прикрывают шумом от крупнокалиберного оружия обстрел АГС (автоматический гранатомет станковый, - ред.) или снайперов", - объяснил офицер.
Он отметил, что есть два вида огня: один провокационный, когда идет неприцельная стрельба с целью заставить силы АТО открыть огонь и раскрыть огневые точки, и другой - прицельный, когда бьют четко по наблюдательным пунктам, по амбразурам наблюдателей, по позициям. "В этом случае мы докладываем начальству и открываем огонь. Мы даем адекватный ответ с разрешенного оружия", - подчеркнул военный.
Офицер добавил, что по позициям сил АТО гибридная армия ведет огонь ежедневно, практически круглосуточно из многих видов оружия - минометы, пулеметы, как 7,62 мм, так и крупнокалиберные.
"Иногда подъезжает с той стороны БМП и лупит из пушки. Доходит до прямых перестрелок, причем с той стороны, скорее всего, находятся смешанные группы - в окопах сидят местные наемники. А кураторы и инструкторы, судя по радиоперехватам, те, которые пришли из-за "поребрика", - отмечает боец.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- На 9 мая боевики обстреливали защитников Мариуполя из танка
- Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов
- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях
- Бойня в АТО. Террористы пытаются отбросить ВСУ от Докучаевска
- Подготовка к деоккупации? Нацгвардия показала свое умение на учениях по ликвидации группировок “Л/ДНР”22:31
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"22:03
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день21:39
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе21:09
- В судах Мариуполя появятся присяжные20:25
- "Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам19:22
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ18:41
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась18:20
- Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы15:26
- "Украина и Башкирия далеко друг от друга. Мы только с бурятами вашими знакомы", - украинский журналист Роман Цимбалюк поставил Путина в тупик вопросом о Донбассе15:01
- Подготовка к деоккупации? Нацгвардия показала свое умение на учениях по ликвидации группировок “Л/ДНР”22:31
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"22:03
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день21:39
- В обмен на кредиты Украина согласилась стать житницей ГМО. Страна рискует закончить как гигантский хоспис21:21
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе21:09
- Выдавили! История Дмитрия Галко, изгнанного из Беларуси. Из первых уст20:45
- В судах Мариуполя появятся присяжные20:25
- МВФ поки не планує відправляти місію до України, говорити про транші рано – представник20:03
- Три варианта: с кем Саакашвили объединится для борьбы с Порошенко19:45
- "Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам19:22
- В обмен на кредиты Украина согласилась стать житницей ГМО. Страна рискует закончить как гигантский хоспис21:21
- Выдавили! История Дмитрия Галко, изгнанного из Беларуси. Из первых уст20:45
- Три варианта: с кем Саакашвили объединится для борьбы с Порошенко19:45
- "Думаем не о комфорте, а о выживании": Как живут бойцы АТО на передовой18:27
- Рабинович: Украина по уровню коррупции опередила Гондурас16:47
- Как справиться с вечерним перееданием: пять эффективных способов22:05
- Власники собак живуть довше18:15
- Педиатры подсказали, что делать при высокой температуре у ребенка16:30
- Короткое голодание делает нас умнее11:20
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!