Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы

14.12.2017 15:26

Вблизи села Водяное Волновахского района Донецкой области гибридная армия использует новую тактику стрельбы. Она заключается в том, что боевики прикрывают шумом от крупнокалиберного оружия обстрел АГС или снайперов. Об этом сообщает мобильная пресс-группа штаба АТО на приазовском направлении, передает news.liga.net.

"В ходе обстрелов бойцы несут потери. Буквально на днях погиб один военный. Он находился на "нуле". Начал работать крупнокалиберный пулемет, солдат вернулся к телефону, чтобы сообщить об обстреле, и в этот момент выстрелил снайпер. Несмотря на то, что боец ​​был в полном комплекте защиты, пуля попала в бок. Ранение оказалось несовместимым с жизнью", - об этом сообщил офицер одного из подразделений отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ, которые держат здесь оборону.

По его словам, этот выстрел - пример новой тактики стрельбы пророссийских оккупантов. "Боевики прикрывают шумом от крупнокалиберного оружия обстрел АГС (автоматический гранатомет станковый, - ред.) или снайперов", - объяснил офицер.

Он отметил, что есть два вида огня: один провокационный, когда идет неприцельная стрельба с целью заставить силы АТО открыть огонь и раскрыть огневые точки, и другой - прицельный, когда бьют четко по наблюдательным пунктам, по амбразурам наблюдателей, по позициям. "В этом случае мы докладываем начальству и открываем огонь. Мы даем адекватный ответ с разрешенного оружия", - подчеркнул военный.

Офицер добавил, что по позициям сил АТО гибридная армия ведет огонь ежедневно, практически круглосуточно из многих видов оружия - минометы, пулеметы, как 7,62 мм, так и крупнокалиберные.

"Иногда подъезжает с той стороны БМП и лупит из пушки. Доходит до прямых перестрелок, причем с той стороны, скорее всего, находятся смешанные группы - в окопах сидят местные наемники. А кураторы и инструкторы, судя по радиоперехватам, те, которые пришли из-за "поребрика", - отмечает боец.