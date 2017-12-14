Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Что мешает работе мариупольского аэропорта?

14.12.2017 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Что мешает работе мариупольского аэропорта?

Год назад городской голова Вадим Бойченко сообщил мариупольцам, что аэропорт готов к работе. Взлетно-посадочная полоса полностью восстановлена, передает 0629.

Есть еще вопросы по терминалу, но, в принципе, аэропорт уже может принимать рейсы.

Он подчеркнул, что единственное, что сегодня мешает запуску аэропорта, — это отсутствие разрешения на полеты. Небо над Донецкой областью по-прежнему закрыто.

Однако частные авиарейсы уже могут совершаться. Аэропорт может принимать их.

Напомним, Международная организация гражданской авиации ИКАО закрыла небо над Донецкой областью после того, как российские военные сбили из установки «Бук» пассажирский боинг МН-17 в небе над оккупированной частью региона.



Теги: Донбасс, аэропорт, Донецкая область, Мариуполь, разрешение, авиакатастрофа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх