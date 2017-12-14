Последние новости раздела
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе11:59
- Кадр, который вызвал бешенство у оккупантов: маленькой надписью в оккупированном Донецке местные жители показали, как относятся к "большой власти" в "ДНР"11:31
- На восстановление здания горсовета Мариуполя необходимо 108 млн грн11:12
- "И не дай бог у тебя найдут паспорт со львовской пропиской, ты "шпион", и подвал тебе обеспечен", - блогер рассказал, как террористы зарабатывают на местном населении после того, как РФ "кинула" "республики"10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря09:58
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк09:48
- Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО09:36
- Что мешает работе мариупольского аэропорта?09:15
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса08:43
- В Донецке восстановлены 720 пострадавших от обстрелов частных домов, – «ДНР»08:29
Что мешает работе мариупольского аэропорта?
14.12.2017 09:15
Год назад городской голова Вадим Бойченко сообщил мариупольцам, что аэропорт готов к работе. Взлетно-посадочная полоса полностью восстановлена, передает 0629.
Есть еще вопросы по терминалу, но, в принципе, аэропорт уже может принимать рейсы.
Он подчеркнул, что единственное, что сегодня мешает запуску аэропорта, — это отсутствие разрешения на полеты. Небо над Донецкой областью по-прежнему закрыто.
Однако частные авиарейсы уже могут совершаться. Аэропорт может принимать их.
Напомним, Международная организация гражданской авиации ИКАО закрыла небо над Донецкой областью после того, как российские военные сбили из установки «Бук» пассажирский боинг МН-17 в небе над оккупированной частью региона.
Теги: Донбасс, аэропорт, Донецкая область, Мариуполь, разрешение, авиакатастрофа
Читайте также:
- Маразм набирает обороты: в оккупированном Луганске мужчина за исполнение украинской песни получил 12 лет тюрьмы - в ООН рассказали подробности12:22
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе11:59
- Кадр, который вызвал бешенство у оккупантов: маленькой надписью в оккупированном Донецке местные жители показали, как относятся к "большой власти" в "ДНР"11:31
- На восстановление здания горсовета Мариуполя необходимо 108 млн грн11:12
- "И не дай бог у тебя найдут паспорт со львовской пропиской, ты "шпион", и подвал тебе обеспечен", - блогер рассказал, как террористы зарабатывают на местном населении после того, как РФ "кинула" "республики"10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря09:58
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк09:48
- Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО09:36
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого09:30
- Что мешает работе мариупольского аэропорта?09:15
- Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о военных расходах13:22
- Расскажите всем! Пять хитростей власти, чтобы оставить вас без субсидии13:01
- В Греции изобрели стол-кровать12:50
- На Землю вернулись с орбиты россиянин, американец и итальянец12:39
- Маразм набирает обороты: в оккупированном Луганске мужчина за исполнение украинской песни получил 12 лет тюрьмы - в ООН рассказали подробности12:22
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе11:59
- Кадр, который вызвал бешенство у оккупантов: маленькой надписью в оккупированном Донецке местные жители показали, как относятся к "большой власти" в "ДНР"11:31
- На восстановление здания горсовета Мариуполя необходимо 108 млн грн11:12
- "И не дай бог у тебя найдут паспорт со львовской пропиской, ты "шпион", и подвал тебе обеспечен", - блогер рассказал, как террористы зарабатывают на местном населении после того, как РФ "кинула" "республики"10:49
- В Южной Корее робот принял участие в эстафете олимпийского огня (ВИДЕО)10:30
- Как справиться с вечерним перееданием: пять эффективных способов22:05
- Власники собак живуть довше18:15
- Педиатры подсказали, что делать при высокой температуре у ребенка16:30
- Короткое голодание делает нас умнее11:20
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Что нельзя дарить на Новый 2018 год08:20
- Целебная калина: шесть лучших народных средств для здоровья07:50
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!20:43
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?