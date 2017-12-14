- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"22:03
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день21:39
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе21:09
- В судах Мариуполя появятся присяжные20:25
- "Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам19:22
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ18:41
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась18:20
- Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы15:26
- "Украина и Башкирия далеко друг от друга. Мы только с бурятами вашими знакомы", - украинский журналист Роман Цимбалюк поставил Путина в тупик вопросом о Донбассе15:01
- В Мариуполе создадут комиссию для проверок предпринимателей - «Мы придем к вам»14:39
И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"
О подобных смертях российские власти предпочитают не распространяться. Поэтому зачастую о смерти того или иного российского террориста становится известно спустя длительное время после его гибели.
И то в большинстве случаев благодаря соцсетям и "нечаянно проговорившимся" боевикам, которые в порыве гнева на Кремль и под алкоголем, решаются в каком-то паблике рассказать, как Россия на самом деле "своих не бросает". И в то время, как российский президент Путин рассказывает в Москве о том, что военных из РФ на Донбассе нет, а там воюют "некие военные подразделения, помогающие народу в борьбе за свою независимость", в Алтайский край отправился очередной "груз-200", передает "Диалог.UA".
Имя "защитника Новороссии" – Александр Ненагляднов. Снимки с уничтоженным террористом по кличке "Алей" опубликовал в Twitter украинский блогер Necro Mancer.
"Наче вже й не дитина за роком народження....Ото дивився-дивився раштб, та й поїхало ВОНО з свого мухосранська до нас, в Україну...Ага, від хфашистів боронити "святу русь"...А тут-хєрась,- й зворотньо у мухасранськ, але вже у ящику.", "Пожив в раю - давай в ад", "Алень он, а не Алей", - язвительно прокомментировали подписчики блогера новость о новом уничтоженном в зоне АТО российском боевике.
Как сообщалось ранее, Путин считает, что если "таинственные" военные подразделения, к которым ФР вообще "не имеет отношения", выйдут с оккупированной части Донбасса, то на эти территории придут "укрокаратели" и "вырежут" всех мирных граждан.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, боевик, гибель, ДНР, ЛНР, АТО, Новороссия, ВСУ
- Арестович: "ЛНР" и "ДНР" полностью уверены, что с мая они будут в составе России
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Путин живет в страхе: в Кремле панически боятся, что Украина соберется с силами и освободит Донбасс военным путем, - Карин
- Блогер: Боевики ОРДЛО несут большие потери
- Стрелков рассказал, где взял деньги и оружие для захвата Славянска
- "Пьют, издеваются и грабят местных, там ужас творится, "рус***й мир" - это зло": сепаратист из "ЛНР" на допросе неожиданно "прозрел". ВИДЕО
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"22:03
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день21:39
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе21:09
- В судах Мариуполя появятся присяжные20:25
- "Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам19:22
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ18:41
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась18:20
- Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы15:26
- "Украина и Башкирия далеко друг от друга. Мы только с бурятами вашими знакомы", - украинский журналист Роман Цимбалюк поставил Путина в тупик вопросом о Донбассе15:01
- В Мариуполе создадут комиссию для проверок предпринимателей - «Мы придем к вам»14:39
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"22:03
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день21:39
- В обмен на кредиты Украина согласилась стать житницей ГМО. Страна рискует закончить как гигантский хоспис21:21
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе21:09
- Выдавили! История Дмитрия Галко, изгнанного из Беларуси. Из первых уст20:45
- В судах Мариуполя появятся присяжные20:25
- МВФ поки не планує відправляти місію до України, говорити про транші рано – представник20:03
- Три варианта: с кем Саакашвили объединится для борьбы с Порошенко19:45
- "Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам19:22
- Все не могут быть патриотами: известная актриса высказалась о гастролях украинских артистов в России. ВИДЕО18:59
- В обмен на кредиты Украина согласилась стать житницей ГМО. Страна рискует закончить как гигантский хоспис21:21
- Выдавили! История Дмитрия Галко, изгнанного из Беларуси. Из первых уст20:45
- Три варианта: с кем Саакашвили объединится для борьбы с Порошенко19:45
- "Думаем не о комфорте, а о выживании": Как живут бойцы АТО на передовой18:27
- Рабинович: Украина по уровню коррупции опередила Гондурас16:47
- Как справиться с вечерним перееданием: пять эффективных способов22:05
- Власники собак живуть довше18:15
- Педиатры подсказали, что делать при высокой температуре у ребенка16:30
- Короткое голодание делает нас умнее11:20
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?