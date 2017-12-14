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Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе
В Минобороны рассказали о целях противника. Боевики продолжают искать новые способы для обвинения ВСУ в обстрелах на линии боевого соприкосновения, а также жилых кварталов на временно неподконтрольных Украине территориях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua.
В частности, рассказали в разведке, с этой целью боевики так называемой "ДНР" обстреливают свои позиции из тяжелого пехотного вооружения, прежде всего, в районе Авдеевки.
"Цель провокаций – вызвать возмущение местного населения и негативное отношение к украинской армии. Такое коварство оккупанты уже неоднократно применяли во время обстрелов Донецкой фильтровальной станции, коксохимических заводов и линий электропередач", – пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер очертил примерные сроки, как долго после ввода на Донбасс миротворцы пробудут в Украине.
Также по словам Нойерт, США также "призывают Украину сделать больше для облегчения страданий и защиты гражданского населения и критической инфраструктуры".
"США по-прежнему привержены обеспечению прочного мира на востоке Украины путем полного выполнения Минских договоренностей", – заключила она.
В свою очередь, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.
Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что введение миротворцев ООН на Донбасс будет возможно только после разведения сил противоборствующих сторон, а также после согласования размещения миссии с т. н. "ДНР" и "ЛНР".
Теги: США, Донбасс, разведка, ГРУ, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, Лавров, миротворцы, Минобороны
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