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Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
Сегодня утром, 14 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 10160 человек и 1085 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9405 человек и 1630 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7360 человек и 1270 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4775 человек и 1025 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9070 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/100;
КПВВ «Марьинка» – 70/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;
КПВВ «Гнутово» – 70/100.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Татьяна: «3:42. Очень много машин в Курахово. Очень»;
Дмитрий: «8:08. Курахово: в сторону Донецка на украинском блокпосту очередь далеко за второй посадкой, больше 200 машин, льготы 30 машин»;
Николай: «8:28. "Каргилл": основная очередь до поворота на Мандрыкино, льготная до моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
Роман: «8:49. Новотроицк: в Донецк от моста. Льгота 25-30 машин. Движение слабое»;
Алекс: «8:50. Новотроицк: в Донецк. Подъехал в 9:20 (по местному, "московскому" времени, – ред.). Очередь внизу моста, в ложбине. Движение основной очереди, 15 машин за 30 минут».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 23 легковых автомобиля, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 45 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Марьинка, Новотроицкое, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, Станица Луганская, Майорск, Гнутово, КПВВ, ГПСУ
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