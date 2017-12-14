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"Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ

14.12.2017 18:41
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"Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ

Сегодня украинские спасатели восстановили электричество в освобожденных поселках, между населенными пунктами дважды в сутки курсируют пассажирские автобусы. Местные не могут до сих пор поверить в то, что они теперь с Украиной. У некоторых на домах гордо развиваются украинские флаги. Местные своими ответами ставят боевиков на место и опровергают фейки пропагандистов о том, что многие жители Травневого и Гладосово стали выезжать из домов после того, как территории перешли под контроль ВСУ, передает "Диалог.UA".

Фрагмент ролика опубликован на YouTube-канале Військового телебачення України. Военные не прекращают восстанавливать инфраструктуру поселка, помогают в улучшении дорожного покрытия, за что их не перестают благодарить местные. "Это добрые и хорошие люди", - говорят жители об украинских бойцах.

В селе на данный момент проживают двое мам с маленькими детьми, одна из девушек рассказала, что благодаря защитникам ее ребенок обеспечен памперсами и всем необходимым. "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - радуются местные. В тоже время бойцы ВСУ говорят, что террористы продолжают совершать свои вражеские провокации.



Теги: Донбасс, Донецкая область, провокация, АТО, боевики, ВСУ, террористы
 
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