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В «ДНР» «ратифицировали договор о дружбе» с Южной Осетией
14.12.2017 13:39
«Народный совет» сегодня, 14 декабря, ратифицировал «договор о дружбе и взаимной помощи между ДНР и Южной Осетией». Об этом рассказала «и. о. министра иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова, передают интернет-ресурсы НКТ и dnews.dn.ua.
«31 октября 2017 года Республика Южная Осетия ратифицировала подписанный ранее Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между нашими государствами.
В этой связи ратификация со стороны ДНР позволит выполнить международные обязательства и соблюсти нормы нашего законодательства», – уверяет Никонорова.
По ее словам, это позволит «осуществлять межведомственное сотрудничество».
Теги: Донбасс, Южная Осетия, договор, ратификация, дружба, ДНР
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