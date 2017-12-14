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В Донецке восстановлены 720 пострадавших от обстрелов частных домов, – «ДНР»
Свыше 1200 объектов инфраструктуры и жилого фонда неподконтрольного Донецка, поврежденных в результате обстрелов, были восстановлены с начала текущего года. Об этом рассказал «глава администрации Донецка» Алексей Кулемзин (на фото), передают интернет-ресурсы НКТ и dnews.dn.ua.
«В этом году в рамках второго и третьего этапов программы восстановления были отремонтированы 342 многоквартирных дома и 157 объектов социальной инфраструктуры, в том числе школы, больницы и детские сады», – утверждает Кулемзин.
Он также добавил, что за этот же период «властями» было восстановлено 720 частных домов, а 1353 собственника жилья частного сектора обеспечены стройматериалами для самостоятельного ремонта после обстрелов.
«В следующем году нам предстоит восстановить 244 многоквартирных дома и 35 объектов социальной сферы. Также мы планируем отремонтировать еще 633 частных дома в восьми районах Донецка», — уверяет Кулемзин.
Теги: Донецк, Донбасс, ремонт, инфраструктура, восстановление, жилой дом, ДНР, обстрелы
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