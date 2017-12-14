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В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе
Переселенцам с инвалидностью, которые проживают в санатории «Святые горы» не хватает основных продуктов питания, медицинских препаратов и средств гигиены. Горячая вода доступна один раз в девять дней. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«УВКПЧ обратило внимание на плохие жилищные условия в центрах коллективного проживания ВПО в санатории «Святые горы» в Донецкой области. Температура в помещениях двух зданий составляла примерно 15 градусов Цельсия. Жители пользуются единственным работающим душем, а теплая вода доступна только один раз в девять дней. Электроэнергия работает плохо, лифты не работают. Кроме этого, ВПО, расположенным в этом центре коллективного проживания, не хватает основных продуктов питания, медицинских препаратов и средств гигиены», — говорится в отчете.
По данным организации, 90 % из 203 жителей санатория (в том числе 31 детей) являются людьми с инвалидностью.
Источник Восстановление Донбасса.
Теги: Донбасс, условия жизни, инвалиды, переселенцы
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