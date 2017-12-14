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"Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам

14.12.2017 19:22
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"Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил на военном совет украинской Нацгвардии. Он озвучил главные цели силового ведомства на ближайшие годы. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу МВД.

Так, со слов министра, приоритетом для него является совершенствование и укрепление Нацгвардии как воинского формирования, обеспечивающего, в первую очередь, безопасность украинцев, защиту их прав и свобод. Аваков отметил, что перед Нацгвардией в любой момент могут поставить сверхважную задачу - деоккупацию украинского Донбасса, который на сегодняшний день захвачен российскими гибридными войсками.

Он подчеркнул, что ведомство должно быть к этому полностью готово, дабы максимально эффективно и по возможность мирно взять под контроль эту территорию. Помимо этого, глава МВД призвал нацгвардейцев не влезать в политику, а заняться своей прямой функцией - защитой граждан Украины.



Теги: Украина, Донбасс, МВД, Аваков, нацгвардия, деоккупация
 
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