Насилия на Донбассе становится больше – Хуг

15.12.2017 16:15

Замглавы СММ ОБСЕ отметил, что на данный момент не видит окончания конликта на Донбассе "в обозримом будущем"

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг призвал к выполнению Минских соглашений и к установлению мира в регионе.

По его словам, с приходом зимы стороны не приблизились к открытию дополнительных КПВВ на линии разграничения, "чтобы облегчить людям пересечение линии столкновения".

"Стороны не приблизились к прекращению насилия. Они отдалились намного дальше, чем когда-нибудь. Мы видим, что насилия становится все больше, а минских договоренностей придерживаются все меньше. К сожалению, после 3,5 лет мы отдалились от решения конфликта больше, чем когда-нибудь", – заявил Хуг.

Замглавы СММ ОБСЕ отметил, что на данный момент не видит окончания конликта на Донбассе "в обозримом будущем".

"Над этим должны задуматься те, кто решает выполнять договоренности полностью или частично, или вообще не выполнять... Время выполнить минские договоренности в полном объеме. Наступило время для мира", – отметил Хуг.

Как сообщалось, Хуг заявил, что сейчас на Донбассе нет ни одной "зоны безопасности".

"Так называемые "зоны безопасности" в настоящее время являются самыми опасными участками на Донбассе", – подчеркнул наблюдатель.

Напомним, ранее рукопожатие сотрудника ОБСЕ с боевиком на Донбассе вызвало серьезный скандал и резкую реакцию в Киеве, а наблюдатели настаивают на том, что инцидент не важен на фоне работы ОБСЕ по возвращению тел погибших украинских военных.



