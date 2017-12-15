Теряют сознание от голода: в детском саде зверские условия

15.12.2017 15:30

В прифронтовых городах люди сидят без зарплат и буквально теряют сознание от голода

Об этом в интервью Politeka рассказал правозащитник, директор общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский.

Правозащитник рассказывает, что в Лисичанске работникам детсада не выплачивали 14 месяцев зарплату.

«Заведение относится к предприятию «Лисичанск уголь». 207 детей остались без финансирования. Родители скидываются на то, чтобы купить продукты. Для Лисичанска, численность которого около 90 тысяч, это много – подрастающее поколение», — сообщает Лисянский.

Он отмечает, что у двух воспитательниц садика зафиксировали потерю сознания от голода.

«От власти на этом угольном предприятии, к которому относится садик, есть свой «смотрящий» — контролирует финансовые потоки. Но если при этом контроле люди голодают, и дети не имеют элементарного, то это предел. Работники вышли на протест», — добавил правозащитник.

Лисянский рассказывает, что сотрудники детсада вместе с детьми соорудили самодельную елку, которую намерены были вручить гендиректору угольного предприятия.

«На следующий день одну зарплату сразу же отдали. После нашего удара состоялась встреча мэра с директором садика. Сказал, что город готов принять учреждение на баланс со следующего года, но долги по зарплате, что и логично, не смогут компенсировать. Но все равно какой-то сдвиг произошел. Вот так приходится бороться. И это только один из многочисленных случаев», — подытожил правозащитник.

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Источник: Politeka