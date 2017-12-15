В Мариуполе создадут госпитальное отделение для лечения чернобыльцев

15.12.2017 14:45

На базе одной из больниц Мариуполя создадут госпиталь для лечения ликвидаторов последствий аварий на ЧАЭС, передает MRPL.CITY.

Дневной стационар горбольницы №4 планируют перепрофилировать в госпитальное отделение, где ликвидаторы последствия аварии на ЧАЭС получат полноценное плановое лечение под круглосуточным наблюдением медицинского персонала в течение 2-3 недель.

По сообщению пресс-службы горсовета, сейчас в Мариуполе проживает более двух тысяч человек, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Из них около полутора тысяч тех, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии. В Мариуполе сохранены условия для оказания качественной медицинской помощи чернобыльцам. В планах - открыть госпитальное отделение, где помощь будет предоставляться на уровне планово-восстановительного лечения.

Также в каждом центре первичной медико-санитарной помощи Мариуполя назначен врач, ответственный за организацию и проведение диспансеризации пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Ежегодно охвачено диспансеризацией до 97% пострадавших, находящихся на учете. На базе городской больницы №4 работает дневной стационар для людей данной категории, где ежегодно проходят лечение от 180 до 260 пострадавших.

«Если мы создадим такой госпиталь и зарегистрируем его в Кабмине, это может помочь нам улучшить качество оздоровления людей и привлечь финансы для помощи лицам, пострадавшим в результате аварии. Такой статус получают только областные госпитали. Ранее такое отделение было в Донецке. Сейчас мы можем сделать такую ​​помощь и в нашем городе», - рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова.

Читайте также: В Мариуполе ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС могут остаться без должного медицинского обслуживания в связи с медицинской реформой