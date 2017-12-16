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Боевики открыли огонь по Травневому. Сорван ремонт, пришлось эвакуировать работников ДТЭК и спасателей
Сегодня, 16 декабря, в 12:15, в течение часа российско-оккупационные войска осуществляли прицельный обстрел из стрелкового оружия по окраине населенного пункта Травневое. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО, уточнив, что огонь велся со стороны временно оккупированного поселка Гольмовский.
"Этими провокационными действиями противник сорвал плановые работы, которые осуществляли работники ДТЭК по восстановление поврежденной линии электропередач. В это же время, представители ГСЧС Украины проводили восстановление поврежденных жилых домов. Из-за сильного огня и опасности для жизни, военнослужащие были вынуждены осуществить эвакуацию ремонтно-восстановительных групп ДТЭК и спасателей", - отмечается в сообщении.
Целенаправленные провокации со стороны противника сорвали ряд социально важных мероприятий для местного населения. Данные провокации направлены на возмущение жителей прифронтовых населенных пунктов с целью негативного отношения, а иногда и агрессии в сторону ВСУ, подчеркивают в штабе.
Также отмечается, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и вести провокационный огонь по позициям Вооруженных Сил Украины на разных участках линии разграничения.
Напомним, что Травневое и Гладосово, которые ранее находились в "серой" зоне, недавно были взяты ВСУ под свой контроль. Это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге. Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Более того – пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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