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Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку
Украина активно ведет подготовку людей для обмена заложниками с боевиками с оккупированных территорий Донбасса. Об этом в эфире "Громадське.Схід" рассказал координатор центра "Патриот" Олег Котенко.
По его словам, сейчас идет работа по юридической подготовке для тех, кого запросили оккупанты.
"Их сейчас перевозят в Мариуполь или Харьков. Поскольку 300 человек - это достаточно большое количество людей. Сейчас продолжается эта работа и подготовка продолжается бешеными темпами, потому что хотят успеть до Нового года", - сказал волонтер.
Он отметил, что для людей, у кого нет приговоров, меняется мера пресечения, чтобы их можно было передать.
Олег Котенко подчеркнул, что задержки с датами обмена связана с определением статуса всех 306 людей, которых отдает Украине.
"Дата будет понятна, когда будут понимать статус всех 306 человек и когда они будут готовы к передаче. Точная дата зависит не от одного человека, поэтому указать ее нельзя. Но в ближайшее время эта дата будет определена", - уверяет он.
При этом волонтер добавляет, что некоторые люди не хотят быть переданы в ОРДЛО.
Напомним, что Трехсторонняя контактная группа минских переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе, с участием представителей ОРДЛО, подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена. Его планируют провести до Нового года. Представители ОРДЛО готовы освободить 74 пленных (военных и граждански) в обмен на 306 сторонников "республик".
Теги: Украина, Донбасс, обмен, ОРДЛО, пленные
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