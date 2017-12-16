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Донбасс активно минируют
16.12.2017 16:46
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, возрастает опасность для населения временно оккупированных территорий Донбасса вследствие увеличения российскими инженерными подразделениями площадей минирования местности.
"Так, в течение 13-14 декабря зафиксировано установления военнослужащими т.н. 1 Армейского корпуса (гибридная армия пророссийской группировки "ДНР" - прим. ред.) минно-взрывных заграждений с использованием мин типа МОН-100 и кассетных мин типа КПОМ без составления схем минирования", - отмечает ГУР.
Напомним, что с начала декабря военные саперы ВСУ в районе проведения антитеррористической операции обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, разведка, мины, оккупанты
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