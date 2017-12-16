Донбасс: в местах развода сил и средств идет стрельба и укрепляют позиции

16.12.2017 11:20

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря), обстановка в районах разведения сил и средств накалилась.



Напомним, что гибридные войска оккупантов и воины АТО договорились об отводе сил и средств в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка). Это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.



Несмотря на договоренности, в указанных местах продолжается стрельба и опасные маневры.



Так, во второй половине дня 12 декабря камера СММ, установленная в подконтрольном "ДНР" Петровском, зафиксировала 3 трассирующих снаряда с юго-запада на северо-восток, а затем 1 трассирующий снаряд с северо-востока на юго-запад — все на неустановленном расстоянии к югу (определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не удалось). Ночью 13 декабря с помощью этой камеры была зарегистрирована огневая активность в такой хронологической последовательности: 6 трассирующих снарядов с северо-запада на юго-восток в 0,5–1 км к юго-юго-западу и юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения), 1 трассирующий снаряд с запада на восток в 1–2 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения) и 5 — с северо-запада на юго-восток в 500 м к югу (по оценке, за пределами участка разведения).



Утром 14 декабря, патрулируя в подконтрольном "ЛНР" г. Первомайск (58 км к западу от Луганска), южнее участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали 2 взрыва, которые они оценили как разрывы снарядов в 5 км к юго-западу. Ведя наблюдение на западной окраине Первомайска, команда СММ слышала взрыв неопределенного происхождения в 3–5 км к западу. Пребывая в 3 км к северу от Первомайска, члены патруля Миссии слышали 3 взрыва, оцененные как разрывы 120-мм минометных мин в 5 км к юго-юго-западу.



В этот же день члены патруля Миссии видели, как с 4–5 грузовиков военного типа с помощью крана выгружали бетонные блоки и плиты на позиции "ЛНР" в 20 м к северо-западу от памятника князю Игорю, расположенного к юго-востоку от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска). По оценке СММ, это были работы по укреплению позиций, которые проводились за пределами участка разведения.