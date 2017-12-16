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Франция и Германия призвали прекратить бойню на Донбассе
Франция и Германия осудили обстрелы, которые произошли в ночь на 13 декабря в Попасной (подконтрольная часть Луганской области) и подвергли опасности пятерых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Представители дипломатических ведомств Германии и Франции (обе страны, напомним, являются участниками "нормандского формата" переговорщиков по Донбассу, куда также входят Украина и Россия) призвал все стороны вернуться к режиму прекращения огня на период рождественских праздников.
"Мы, в частности, призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов для обеспечения полного соблюдения прекращения огня", – отмечают в МИД Франции.
В аналогичном ключе высказалось дипведомство Германии, призвав "все стороны подтвердить прекращение огня на следующей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря и принять необходимые меры для стабилизации".
"Все стороны обязаны обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ и их беспрепятственный доступ по всей территории, что вытекает из мандата, одобренного всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Германии.
В Берлине отметили, что глубоко обеспокоены возобновлением боевых действий на востоке Украины. С начала декабря погибли 17 человек и 37 получили ранения, подчеркнули в германском МИД со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.
Всего же с начала конфликта (с апреля 2014) на Донбассе погибло более 10 тысяч человек, ранено свыше 20 тысяч, миллионы стали беженцами, сотни пропали без вести.
Теги: Донбасс, Франция, Германия, жертвы, обстрелы
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