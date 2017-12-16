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Госпогранслужба подтвердила утренние провокации у донбасских КПВВ
Представители Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины заявили, что оккупанты Донбасса приостановили пропуск граждан в сторону контролируемой территории.
"С 9:30 на въезд на контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" по маршруту с временно неподконтрольной украинской власти территории Украины отсутствовали транспортные средства. После опроса граждан стало известно, что незаконные вооруженные формирования приостановили оформление транспорта, - отмечает пресс-служба Донецкого погранотряда. - По словам путешествующих - на территории вблизи "нуля" расположились вооруженные члены НВФ: 12 автоматчиков, 2 гранатометчика и 2 снайпера".
Пропуск был восстановлен в 10:50. Ситуация все время держалась на контроле Донецкого пограничного отряда.
Отметим, что в последнее время такие провокации боевики НВФ осуществляют вечером, искусственно создавая очереди у КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" и запуская граждан в "серую зону" в момент закрытия украинских пунктов пропуска. Украинская сторона вынужденно продлевает работу КПВВ, чтобы не оставлять мирное население ночевать под открытым небом, где они легко могут стать мишенью для провокаций боевиков.
Ранее сегодня в соцсетях сообщали о больших очередях в районе КПВВ "Гнутово".
Напомним, что по данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 16 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения в Донецкой области, собралось более 500 авто.
Напомним, что КПВВ атакует всё больше народу.
Теги: Донбасс, провокация, пункты пропуска, Гнутово, КПВВ, НВФ
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