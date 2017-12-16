Ходаковский заявил, что "холуи Захарченко" начали атаку

16.12.2017 07:45

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский заявил, что у главаря "ДНР" Александра Захарченко - проблемы со психикой.



"Холуи Захарченко, или он сам решили проявить предвыборное рвение. Нигде в городе мы не увидели таких листовок, кроме как в руках военной полиции, которая, вопреки своему функционалу вдруг нагрянула на офис "Патриотических сил Донбасса", организации, которую я возглавляю, - написал Ходаковский в соцсетях. - Я не знаю, какому дебилу пришло в голову такое решение, но уверен в одном - принудительное лечение ему не повредит".



По словам главы ПСД, "кто-то состряпал листовку с нашим логотипом и от нашего имени, которую, якобы, попала в руки военной полиции, которая находится под личным контролем министра обороны".





"Господа - по вам плачет палата номер шесть. Уже давно и надежно. Успехов вам и крепкого психического здоровья. Суть изложена верно, - придраться не к чему, - но пытаться навесить нам попытку госпереворота не очень умное дело", - заявил Ходаковский, который давно и жестко конфликтует с Захарченко. С недавних пор это противостояние набирает обороты, так как экс-глава "Совбеза ДНР" заявил, что намерен участвовать в "выборах" (их якобы намерены провести в псевдореспублике в будущем году), составив конкуренцию Захарченко.