Хуг рассказал о трагедии Донбасса и пояснил, как спасти людей

16.12.2017 19:00

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что мирное население продолжает страдать от обстрелов и взрывов на Донбассе.



"С начала 2017 года и до декабря зафиксировано 444 жертвы среди мирного населения. Наибольшее количество жертв погибли из-за применения тяжелого вооружения в ходе конфликта. 140 жертв из этих 444-х погибли из-за подрывов на минах и взрывных устройствах, - сообщил он. - Боевые действия приводят также к другим негативным последствиям: разрушениям жилых домов и инфраструктурных объектов. Уже началась четвертая зима со времени начала конфликта. Это четвертая зима, когда вдоль всей линии разграничения повреждены инфраструктурные объекты, что приводит к тому, что мирное население остается без тепла, электрики, газа - частично или лишается всех коммунальных услуг одновременно".



По словам замглавы СММ ОБСЕ, пока стороны конфликта не разведут силы и средства в местах, где они находятся слишком близко друг к другу, и не отведут тяжелое вооружение, разрушения будут происходить и дальше.



"В этом году мы уже предупреждали, что близкое расстояние, на котором размещены вооруженные силы и вооруженные формирования, безусловно, приведет к ухудшению и эскалации конфликта. Также важно, что наличие тяжелого вооружения, а мы зафиксировали более 4-х тысяч случаев его использования в 2017 году, будет и дальше приводить к травмам и смерти гражданского населения, - отметил Хуг. - Эта четвертая зима должна стать своеобразным будильником для сторон, напоминанием, что нужно взять на себя оговоренные в Минске обязательства. Наша задача заключается в мониторинге, наблюдении и отчетах о том, придерживаются ли стороны своих обещаний. В то же время, реализация Минских договоренностей лежит на их подписантах. Это обязательства о разведении сил и средств, отвод тяжелого вооружения, проведение разминирования".



Хуг напомнил, что в течение года стороны предприняли несколько попыток прекращения огня. Это случалось к Пасхе, к так называемому "хлебному" перемирию и к началу нового учебного года.



"Эти прекращения огня работали до определенного времени, что означало, что стороны могут всё-таки прекратить огонь, если они этого хотят. Мы отмечали, что количество нарушений режима прекращения огня существенно уменьшалось. Но ситуация, тем не менее, оставалась непредсказуемой и довольно насыщенной боевыми действиями", - резюмировал Александр Хуг, подчеркнув, что за год наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 350 тысяч нарушений режима прекращения огня.