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Кабмин не выполняет "переселенческих планов"
Украинские министерства не выполнили большую часть плана по помощи переселенцам. Об этом правозащитницы Алена Лунева (менеджер по адвокации в Центре информации о правах человека) и Ольга Куришко (юристка Крым-SOS) рассказали в эфире Громадське радіо.
Как сообщила Ольга Куришко, из 33 мероприятий, которые были запланированы в плане по помощи и реинтеграции переселенцев (был принят в 2015-м году на 5 лет) невыполненными остаются 20. "Что касается выполненной части, то можно говорить, что она выполнена частично формально, и если эти мероприятия и выполнены, то они не приближают достижения стратегических целей по улучшению жизни внутренне перемещенных лиц", - отмечает Куришко.
Алена Лунева поясняет, что часть мероприятий была заложена как внесение изменений во временный порядок пересечения линии разграничения. "И эти изменения не были внесены в части, которые касались отмены существующей пропускной системы и необходимости получения предварительного разрешения на пересечение линии разграничения, - отметила она. - Это система админ регистрации рождения и смерти, потому что сейчас все люди, которые хотят получить свидетельства украинского образца, если факт рождения или смерти случился на неподконтрольной территории, должны идти в суд. План предполагал, что будет разработана административная процедура. Также был в плане вопрос поучения пенсионных выплат, было сказано, что нужно возобновить и выплачивать. Было также внесены изменения касательно избирательных прав. То есть эти базовые вещи не выполнены".
Сейчас задача максимум для общественников – разработать документ, которым будут вноситься изменения в план действий до 2020-го года. Возможно, будут добавлены новые мероприятия, изменены старые.
Лунева поясняет: "План этот для Кабмина, его исполнителем, по сути, являются Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и центральные органы исполнительной власти. Но МинВОТа нет как раз в исполнителях. Это - первая наша рекомендация, потому что мы не единожды говорили, что есть профильное министерство, но его не смогли включить в исполнители. МинВОТ не фигурирует в этом плане как исполнитель. Это связано с тем, что когда данный план разрабатывался, этого Министерства еще не было".
Сейчас данный план так или иначе пытаются воплотить Министерство юстиции, Министерство регионального строительства, Министерство образования, Минсоцполитики, Министерство, финансов.
"Было странно, когда уже существовало МинВОТ, на квартальных слушаниях по исполнению планов мероприятий другие министерства отчитывались и говорили о том, что если в мероприятии есть упоминание про Донбасс, оккупированные территории или временно перемещенных лиц, то все эти мероприятия нужно передать на МинВОТ. Получается, что министерства отказываются от своей ответственности, но МинТОТ не решает все вопросы, и есть отдельные направления. Например, Министерства социальной политики всегда будет решать вопросы социального обеспечения", - отмечает Ольга Куришко.
Теги: Украина, Донбасс, Кабмин, переселенцы, ВПЛ
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