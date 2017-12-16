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Как избежать рисков в программе "Доступное жилье"
Представители общественной организации Донбасс SOS, которая, в частности, занимается защитой прав переселенцев, сообщили о печальном опыте приобретения жилья. И рассказали, как этого избежать.
По данным ОО, в 2010 году женщина, сообщившая сейчас общественникам о своей ситуации, обратилась в Держмолодьжитло для участия в государственной программе “Доступне житло 30/70”, по которой 30% стоимости жилья оплачивает государство, а остальную часть - лицо, которое планирует приобрести квартиру. В Держмолодьжитло предложили на выбор три объекта. Была оформлена соответствующая документация, подписаны договора. Женщина получила в Ощадбанке кредит, заплатила надлежащую сумму денег для строительства собственной квартиры. В результате, у застройщика закончились средства для продолжения деятельности, поэтому дом был заморожен. На сегодняшний день ситуация не разрешилась, деньги никто не вернул, шансы, что дом все-таки заселят чрезвычайно малы. В свою очередь Держмолодьжитло, которое есть подписантом договора, выполняет исключительно посреднические функции и никоим образом не вмешивается в отношения между пострадавшими людьми и застройщиком.
"В 2014-м году потерпевшие составили иск, суд вынес решение о возвращении всех средств вкладчиков, выплаченных на проведение строительства, открыли исполнительное производство, но у компании-застройщика, как вы понимаете, нет средств для погашения этой задолженности. Несмотря на это компания функционирует, в установленном законом порядке ее не признали банкротом. Такая вот невеселая история", - констатируют в Донбасс SOS.
Учитывая, что недавно была запущена обновленная программа "Доступное жилье" (переселенцы и участники АТО могут приобретать жилье за половину стоимости, а вторую оплачивает государство), общественники рекомендуют Держмолодьжитлу более тщательно проверять компании, которые проводят строительство квартир для участников государственных программ.
Участникам программы следует помнить, что объекты определяет специальная комиссия от Министерства регионального строительства, отмечают в Донбасс SOS. А это значит, что в Держмолодьжитло всегда скажу, что не они выбирают объекты. Поэтому тщательно исследуйте информацию о застройщиках (просмотрите сданные в эксплуатацию объекты, прочитайте отзывы в Интернете), а также проверяйте документацию на строительство, среди которой должны быть следующие документы:
- документы градостроительных условий и ограничений (департамент градостроительства и архитектуры);
- документация относительно технических условий;
- проектная документация;
- заключение экспертизы проектной документации;
- разрешение на строительство (Государственная архитектурно-строительная инспекция).
Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, Донбасс SOS, "Доступное жилье"
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