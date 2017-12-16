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Архив - Донецкая область

КПВВ атакует всё больше народу: сводка с линии разграничения

16.12.2017 08:51
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КПВВ атакует всё больше народу: сводка с линии разграничения

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли рекордные для декабря 42,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

В суточной сводке ГПСУ отмечается, что КПВВ пересекали следующим образом:

"Майорск" - 9930 человек и 1155 транспортных средств;

"Марьинка" - 10655 человек и 1895 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7990 человек и 1345 транспортных средств;

"Гнутово" - 4760 человек и 960 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8710 человек.

Напомним, что КПВВ "Станица Луганская" вчера не смогли пересечь до его закрытия около 500 граждан, которым пришлось остаться ночевать в Станице...



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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