КПВВ атакует всё больше народу: сводка с линии разграничения

16.12.2017 08:51

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли рекордные для декабря 42,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.



В суточной сводке ГПСУ отмечается, что КПВВ пересекали следующим образом:



"Майорск" - 9930 человек и 1155 транспортных средств;



"Марьинка" - 10655 человек и 1895 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 7990 человек и 1345 транспортных средств;



"Гнутово" - 4760 человек и 960 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 8710 человек.



Напомним, что КПВВ "Станица Луганская" вчера не смогли пересечь до его закрытия около 500 граждан, которым пришлось остаться ночевать в Станице...