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На Донбассе - катастрофические обстрелы и препятствия в воздухе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о значительном удушении ситуации на Донбассе.
В обобщенном отчете СММ ОБСЕ (охватывает период с 27 ноября по 10 декабря) сообщается, что зафиксировано почти 20 тыс. нарушений режима прекращения огня. Это – на 25 процентов больше, по сравнению с предыдущими двумя неделями.
По данным СММ ОБСЕ, подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня было сконцентрировано в районе Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт; в районах к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска; в районе Попасной и Первомайска; районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя; а также на западной и северной окраинах Горловки.
Свободу перемещения наблюдателей СMM ограничивали с обеих сторон линии соприкосновения, особенно вокруг поселка Травневого (куда патрули неоднократно не могли попасть из-за наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов), а также на участках вблизи границы с Российской Федерацией (в частности, у Седово на юге Донецкой области, куда вооруженные члены "ДНР" регулярно не пропускают патрули Миссии, начиная с апреля 2017 года).
Кроме того, представители СММ ОБСЕ сталкивалась с препятствиями в воздухе, когда 27 ноября по одному из беспилотных летательных аппаратов был открыт огонь во время полета над неподконтрольным правительству н. п. Долгое.
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, ВСУ, обстрелы, СММ ОБСЕ
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