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На донбасских КПВВ задержали косметику и компьютерную технику
Два автомобиля, которыми перевозили товары на временно неподконтрольную часть Донбасса, обнаружили пограничники Краматорского отряда.
Транспортными средствами через КПВВ "Марьинка" пытались незаконно перевезти комплектующие к компьютерной технике и косметические изделия на общую сумму 64 тыс. гривен. Водители вместе с автомобилями и грузом переданы в Государственную фискальную службы (ГФС) для принятия правового решения, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Кроме того, на контрольном посту "Новомихайловка" пограничники этого же отряда зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался дать взятку за беспрепятственный пропуск через линию разграничения. "На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего нарушителя передали представителям Национальной полиции в Донецкой области", - сообщает ГПСУ.
Также вчера пограничники Луганского отряда в КПВВ "Станица Луганская" выполнили поручение ГФС в отношении гражданина Украины, который находился в розыске. Его задержали и передали фискалам.
Напомним, что по данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 16 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения в Донецкой области, собралось более 500 авто.
Напомним, что КПВВ атакует всё больше народу.
Теги: Донбасс, задержание, линия разграничения, КПВВ
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