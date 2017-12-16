Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков

16.12.2017 13:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении за минувшие сутки оккупационная гибридная армия совершила шесть провокаций.

Так, во второй половине дня противник произвел обстрелы опорных пунктов ВСУ вблизи Опытного и Марьинки из 82-мм минометов.

Кроме того, из гранатометов, стрелкового оружия, а также вооружения БМП велись обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки, Водяного, Песок и шахты Бутовка

"В двух случаях украинские защитники жестко останавливали провокации оккупантов огнем из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщил Мотузяник.

Он также порадовал, отметив, что вчерашний день для сил АТО прошел без потерь.

Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы, Донецкое направление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх